台積電一馬當先 台股直指10900點

（中央社記者韓婷婷台北15日電）美股創新高無助台股開高，所幸台積電神救援，不但在早盤指數下探10769點之際扮演穩盤角色，隨後更拉抬鴻海由黑翻紅，指數尾盤直指10900點。

國民黨總統初選結果由高雄市長韓國瑜勝出，激勵與韓國瑜家族關係密切的生技業中天集團上演慶祝行情，中天生技強勢攻上漲停價14.95元，合一生技漲幅也有1.76%。韓國瑜的胞弟韓國瑤目前擔任中天生技的法人董事，為大股東廣博實業派任的法人代表，被外界視為韓國瑜的概念股。

加權股價指數終場上漲52.08點、漲幅0.48%、收在10876.43點、成交值新台幣1173.71億元，台積電大漲1.6%，是台股今天收出中紅的第一大功臣，鴻海雖創辦人郭台銘未能在國民黨總統初選中出線，但股價午盤後翻上平盤，讓電子股人氣高漲。

分析師表示，除了電子權值股穩健走揚外，記憶體在下半年報價看漲下，也由南亞科、華邦電領軍下上漲，光學股、散熱模組、電子零組件也各有表現，顯示指數在逼近前高10914點之際，人氣有逐漸加溫的跡象。

分析師指出，台股在10650點至10900點之間已經整理近月，5日線、10日線、月線也在整理過後完成多頭排列，不過季線由於扣抵相對高檔位置仍處下彎，但8月初則有機會彎頭向上，台股整理態勢已近尾聲，在日均量穩定維持在1000億元下，台股正整裝待發。

法人認為，台積電即將在18日舉行法人說明會，由於6月營收表現亮眼，第2季表現更優於財測，市場靜待獲利佳音，在7月底前重量級電子股陸續召開法說會，也將為下半年電子股傳統旺季的景氣行情預作伏筆。（編輯：趙蔚蘭）1080715