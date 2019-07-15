定存退燒 6月底人民幣存款餘額創64月新低

（中央社記者潘姿羽台北15日電）央行今天公布6月底銀行人民幣存款餘額續降至2651.56億元，月減31.21億元，且創下2014年3月以來新低，顯見人民幣存款有退燒跡象；央行官員也說，銀行的人民幣定存專案利率確實有稍微走低。

央行指出，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額已連續10個月下跌，6月底降至2322.54億元，月減48.43億元，國際金融業務分行（OBU）則為329.02億元，較上月增加；兩者合計後，6月底人民幣存款餘額為2651.56億元。

6月底人民幣存款餘額續創逾5年新低點，央行官員指出，DBU存款餘額月減近50億元是主要下拉力道，因個人戶、法人戶的定存都有減少，尤以個人戶減少金額較顯著，合理推測是因人民幣利率沒有以前好，定存到期後，轉作其他投資所致。

觀察本國銀行DBU辦理人民幣存款各天期最優惠的最新專案利率，1個月期定存利率以花旗的2.8%最高，3個月期是兆豐的2.7%，6個月期、9個月期、1年期均以日盛商銀最優惠，定存利率分別是2.8%、2.9%、3%。

至於去年12月底DBU各天期的最優惠的專案牌告利率，1個月期為日盛商銀的3.1%，3個月期是高雄銀行的3.5%，6個月期、9個月期都是日盛商銀的3.6%，1年期則是渣打商銀3.8%。

官員表示，從上述資料對照來看，趨勢沒有很明顯，但人民幣定存專案利率是有稍微低一點。

央行官員也說，DBU法人戶的存款餘額減少，除了支付三角貿易貨款，投資國外有價證券也是原因之一，不排除是尋找收益更高的標的來取代人民幣定存。（編輯：李信寬）1080715