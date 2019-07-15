國產署都更分回店面難脫手 碧湖君鄰標售轉標租

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）國有都更分回宅「碧湖君鄰」前後歷經8次標售，兩戶1樓店面都難脫手，財政部國產署表示，日前改以標租方式再釋出，競標底價設為新台幣70餘萬元，租期5年，是否能成功標出，17日開標可見分曉。

國產署以國有土地參與碧湖君鄰都更案，事後分回13戶住宅及2戶1樓店面，並於2017年10月起，陸續展開8次標售，最終13戶住宅順利完銷，但2戶店面則一直無人投標，最近一次標售價各為3249萬元及3243萬元。

國產署官員說，碧湖君鄰建案交通區位並不差，鄰近捷運站，但一直無人投標，推測可能是因分回的2戶店面不是面向大馬路，而是面對巷內，導致誘因較低。為了積極活化國有資產，日前決定嘗試轉作標租，最近一次標租預計會在7月17日開標。

碧湖君鄰兩戶店面，面積分別約56.3坪及57.2坪，競標底價訂為72.4萬元及76.1萬元，租期皆為5年，租期屆滿原承租人擁有優先承租權，但僅限1次。官員表示，若17日開標仍無人投標，考慮再度進行標售，積極多元處分。

另一方面，比起標售、設定地上權案績效，近年標租成效頗豐，國產署統計，今年前6月標租訂約權利金績效高達1億650萬元，才半年就突破全年目標8000萬元。單看標租土地部分，今年共公告招標315宗，其中有132宗標脫，標脫率達42%。

官員說，基於多元活化國有資產目標，後續也會彈性考量，思考是否將標售或設定地上權案但無人投標的案件，試著轉作標租運用，測試市場接受度。

舉例來說，今年7月全國公告標租24宗不動產，除了碧湖君鄰的兩戶店面，其中另外有3筆就是先前曾公告的地上權案，包括高雄市鳳山區福誠段2宗大面積基地，以及台南市永康區永興段基地。（編輯：李信寬）1080715