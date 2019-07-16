美股收高 台股挑戰萬一可期

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）美股收高，台股15日在台積電助攻下上漲52點。法人表示，本週台積電法說效應帶動台股短線緩步墊高，有機會挑戰11000點。

美股小幅攀升，再創新高。道瓊工業指數上揚27.13點或0.10%，以27359.16點作收。標普指數微漲0.53點或0.02%，收在3014.30點。科技股那斯達克指數漲14.04點或0.17%，收8258.19點。

台股加權股價指數15日終場上漲52.08點、漲幅0.48%、收在10876.43點、成交值新台幣1173.71億元，台積電大漲1.6%，是台股收出中紅的大功臣。三大法人全數買超，合計買超21.78億元。

法人表示，台股15日續站所有短期均線之上，市場看好台積電第3季業績季增15%旺季效應、帶動電子股走堅，本週台積電法說效應帶動台股短線緩步墊高可期，KD技術指標向上開口，台股有機會挑戰11000大關，不過量能須放大到1200億元以上。

群創光電董事會15日決議買回8萬張庫藏股，預定買回期間自7月16日至9月15日兩個月，買回區間價格5.08元至11元。

鴻海創辦人郭台銘6月再增加持股550張，已連續8個月增加鴻海股票共4萬460張，累計持股來到133萬7938張，個人持股比重來到9.65%。

日月光投控規劃8月13日為除息交易日，現金股利預計9月5日發放，每股配息2.5元，共計擬發放股息新台幣108.06億元。（編輯：趙蔚蘭）1080716