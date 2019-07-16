DRAM合約價未見翻揚跡象 NAND長期有跌價壓力

（中央社記者張建中新竹16日電）DRAM供應商庫存水位高於3個月，合約價持續走跌，市調機構集邦科技表示，暫時未見翻揚跡象。集邦科技對NAND Flash後市也保守看待，預期長期仍有跌價壓力。

日本4日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑及蝕刻氣體（Etching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，市場預期，三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）營運恐受影響，有利記憶體報價止跌反彈。

集邦科技指出，個人電腦、智慧手機及伺服器等終端需求依然疲軟，動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商庫存水位仍高於3個月，致第3季初個人電腦、行動記憶體與伺服器記憶體合約價持續走跌，未見反轉向上跡象。

集邦科技預期，DRAM市場供需因日本管制3項電子材料出口南韓而出現結構性反轉的可能性低。

至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，集邦科技表示，除日韓紛爭外，東芝（Toshiba）還發生停電事件，各供應商7月紛紛醞釀漲價，短期價格可能走揚，只是供應商庫存水位達2至3個月，長期仍有跌價壓力。（編輯：李信寬）1080716