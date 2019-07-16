綠能清算解散 6大債權銀行估損失14.54億

（中央社記者劉姵呈台北16日電）大同子公司綠能科技昨天召開董事會討論解散清算，金管會銀行局今天公布，截至6月底，6大債權銀行總授信餘額共計36.33億、預估損失約14.54億元。

大同旗下太陽能矽晶圓廠綠能科技昨天召開董事會，表示因資金短缺、缺乏債權銀行支持，討論解散清算相關事宜。金融監督管理委員會銀行局今天公布，截至6月底，6大債權銀行對綠能科技債權授信餘額共計新台幣36.33億，預估損失約14.54億元。

銀行局副局長莊琇媛表示，6家銀行分別授信餘額依金額大小排序為京城銀行28.93億、華南銀行2.55億、台灣銀行2.44億、兆豐銀行1.83億、彰化銀行0.3億及安泰銀行0.28億元。

莊琇媛指出，有擔保品占總授信餘額平均比例約41.82%，約15億元。換句話說，超過5成都沒有擔保，其中有些銀行有擔保品、有些銀行則沒有。

統計6大債權銀行已提列備抵呆帳約9.91億元，至於後續備呆金額會不會再提高，莊琇媛說，各家銀行會依照有無擔保品以及債權損失的狀況來提列備抵呆帳。

綠能因太陽能業景氣不佳導致財務惡化，每股淨值轉負值，已於5月下市，7月二度發生存款不足退票，昨天召開董事會討論公司解散清算及資遣員工方案。（編輯：鄭雪文）