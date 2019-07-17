美股小跌 台股恐受壓

（中央社記者江明晏台北17日電）美中談判漫漫長路，美股小幅收低，台股16日量縮高檔震盪，終場上漲9.62點，收在10886.05點，投顧認為，台股今天早盤若受影響回檔，成交量不宜放大，台積電為觀盤指標。

美中談判仍充滿不確定性，美國關稅威脅未除，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）稱經濟前景的不確定性增加降息的可能性；由於上市公司財報和經濟數據好壞參半，美股16日小幅收低。

道瓊工業指數下跌23.53點或0.09%，以27335.63點作收。標普指數下跌10.26點或0.34%，收在3004.04點。科技股那斯達克指數下跌35.39點或0.43%，收8222.80點。

由於歐元和英鎊對美元貶值，有利出口，歐股收高。

台股16日上漲9.62點，收在10886.05點，成交值新台幣1171.33億元。三大法人合計賣超新台幣6.77億元。自營商賣超6.09億元，投信賣超1.3億元，外資及陸資買超0.62億元。

大同子公司綠能科技召開董事會討論解散清算，金管會銀行局公布，截至6月底，6大債權銀行總授信餘額共計新台幣36.33億、預估損失約14.54億元。

經濟日報報導，股王大立光決定退出布局逾5年的車用鏡頭市場，大立光將集中資源衝刺手機鏡頭，明年擬領先業界推出108MP（逾1億畫素）的高階鏡頭，鞏固霸主地位。

日盛投顧指出，台股16日持續呈現量縮高檔震盪，盤面以PCB、運動休閒概念股及生技等個股相對表現較強，終場指數小漲，惟成交量量縮，短線上連續3個交易日呈現量價背離；美股昨晚回跌，台股今天早盤若受影響回檔成交量不宜放大，觀盤台積電守穩5日線後能否再走高。（編輯：趙蔚蘭）1080717