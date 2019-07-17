台指期結算收斂跌幅 台股力守10800點關卡

（中央社記者江明晏台北17日電）台股今天隨著亞股走弱開低震盪，台積電法人說明會前買盤呈現觀望，大立光股價疲軟；尾盤因台指期結算，跌幅收斂，終場收在10828.48點，下跌57.57點。

美中談判仍充滿不確定性，美國關稅威脅未除，美國聯準會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）稱經濟前景的不確定性增加降息的可能性；由於上市公司財報和經濟數據好壞參半，美股今天小幅收低。

台股加權股價指數今天開低震盪，盤中低點約至10804點，尾盤因台指期結算放量，跌幅收斂，終場下跌57.57點，收在10828.48點，跌幅0.53%，失守5日均線10851點，成交值新台幣1128.78億元。

台積電法說會週四登場，今天買盤觀望，股價下跌4元，跌幅1.56%，收252元。

股王大立光決定退出布局逾5年的車用鏡頭市場，集中資源衝刺手機鏡頭，大立光今天股價疲弱，終場下跌2.46%，收4155元。

週二站80元關卡的鴻海今天獲利回吐走弱，收79.3元，下跌0.88%。市場看好受惠蘋果新機拉貨，有助臻鼎-KY旺季營運，今天股價大漲逾6.5%，收114.5元。

國泰證期認為，市場對於下半年電子產業旺季有所期待，但股市自5月低點以來反彈超過650點，若還原除息蒸發點數，指數已超越11000點之上，短線漲多之下壓抑市場追價意願。

法人指出，後續將觀察台積電法說會，若能確認下半年半導體回升動能，間接推測手機等相關電子商品需求仍強，預期相關零組件的股價將再次轉強，大盤量能才有望回升，指數才有持續向上挑戰今年高點的機會。（編輯：張良知）1080717