工商團體推罷工預告期入法 將拜會勞動部

（中央社記者廖禹揚台北17日電）商總理事長賴正鎰今天表示，7大工商團體已有共識推動罷工預告期入法等相關修法工作，除當面向國發會主委陳美伶建議，7大工商團體也規劃在7月底前拜會勞動部。

中華民國全國商業總會今天舉辦十兆創新創業品牌金舶獎首屆頒獎典禮，理事長賴正鎰與國發會主委陳美伶都出席致詞頒獎。

賴正鎰會前受訪表示，今天見到陳美伶，若有機會將聊聊罷工相關修法建議，包括明定罷工預告期30天，以及職業工會不得罷工等。

賴正鎰指出，職業工會發起罷工並不合理，像近期長榮罷工就是由職業工會發起，「哪有別家企業可以來同意自己企業罷工，這是不合理的」，他認為應比照歐美國家作法，規定職業工會不得罷工，只有企業工會能罷工。

賴正鎰說，7大工商團體原則上已經有共識，將會共同拜會勞動部、國發會、經濟部等相關部會，以及立法院各黨團，規劃在7月底前就會拜會勞動部長許銘春，希望在立法院下個會期推動修法完成。

對此，陳美伶受訪回應，近期幾次航空業罷工案後，相關主管機關、法規主管機關都有進行相關討論，也有立法委員在關心，雖然目前尚未收到需要跨部會協調的訊息，但若有需要，就會給予協助，也會先蒐集外國案例作為參考。（編輯：楊凱翔）1080717