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櫃買再添新光及台新2檔債券ETF

最新更新：2019/07/17 19:39

（中央社記者韓婷婷台北17日電）櫃買市場繼16日增添「富邦新興投等債」及「富邦歐洲銀行債」2檔債券ETF後，18及19日將分別再增新光15年IG金融債券ETF及台新中國政策金融債券ETF。

新光15年IG金融債券ETF預計7月18日上櫃掛牌交易，為新光投信所發行的15年期以上美元計價金融債券ETF證券投資信託基金，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

台新中國政策金融債券ETF預計7月19日上櫃掛牌交易，為台新投信所發行的台新中國政策金融債券5年期以上ETF證券投資信託基金，依規定停徵證券交易稅。

櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，近期上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已低於50%，另為鼓勵小額投資人也參與上櫃ETF市場投資，正舉辦ETF獎勵活動。

另外，櫃買中心今天召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過富蘭克林華美投信申請的「彭博巴克萊10-25年期美元公司債券指數」指數資格認可。

櫃買中心表示，該指數衡量全球一般企業、公用事業與金融機構所發行投資等級美元計價10-25年期投資級公司債券市場的績效表現，目前該指數由1101檔成分債券所組成，加權平均剩餘年期為18.99年。（編輯：鄭雪文）1080717

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