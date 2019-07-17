貿易戰美降息不確定性增 亞股大多收低

（中央社香港17日綜合外電報導）美中貿易戰憂慮再起，加上美國聯邦準備理事會（Fed）本月是否降息仍環繞不確定性，亞洲股市今天大多收跌。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週示意將降息，激起市場樂觀期待。但隨後美國傳出連串經濟數據表現亮麗，包括零售銷售，使得投資人對於降息轉趨悲觀。

儘管美國最新製造業數據萎縮，但零售業數據引發投資人再度擔憂，聯準會本月恐只會小幅降息，且今年可能不會再有任何降息動作。

另一方面，美國總統川普發表言論，重新點燃美中貿易緊張，打擊市場信心。川普表示，由於北京未繼續推動G20時承諾購買更多美國農產品，華府和北京達成貿易協議仍有一段長路；若他得不到想要的結果，仍可能對中國貨品加徵關稅。

川普和中國領導人習近平6月在20國集團（G20）峰會期間，同意重啟雙邊貿易談判，令外界原本期待情勢能有所進展。美中高層官員談判原定本週展開，但雙方尚未同意何時面對面磋商。

先鋒市場（Vanguard Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「川普總統提醒投資人，G20後的美中貿易戰休兵多麼脆弱和不穩定。我們似乎處於走一步退兩步的無止境循環。」

澳洲國民銀行（National Australia Bank）高級分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）也發布報告指出，「沒有跡象顯示緊張情勢短期內將緩和。…參與貿易談判的中國商務部長暗示，中國準備打冗長貿易戰，不急著在不顧及面子之下達成協議。」

東京股市今天收盤下跌0.3%，上海股市收低0.2%，香港股市收跌0.1%，台北、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也全數收黑，首爾股市更因日韓貿易衝突收挫0.9%。雪梨、新加坡、威靈頓和孟買股市則收高。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080717