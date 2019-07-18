台股盤中狹幅震盪 靜待台積電法說會

（中央社記者韋樞台北18日電）美股收小黑，市場傳美中貿易戰再度課稅，以及美國經濟溫和成長，聯準會（Fed）是否在月底降息亦有疑慮，加上台積電法人說明會即將召開，法人認為臨電子旺季，台股有高點可期。

台股今天狹幅震盪，截至10時30分，台股下跌11.78點，為10816.70點，成交值新台幣約480億元。

媒體報導，美中貿易戰談判緩慢，隨時充滿不確定性，美國對中國商品課高關稅威脅未除；此外，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）稱美國經濟持續溫和成長。經濟前景的不確定性可能影響月底的降息，美股3大指數17日小幅下跌。

晶圓代工大廠台積電今天將召開法人說明會，外資普遍看好下半年旺季營運表現，預期隨著Android手機市場回補庫存、蘋果（Apple）處理器傳統季節性備貨，及7奈米資料中心、5G基地台與繪圖處理晶片等需求強勁，將推升台積電第3季營收季增14%至20%。台積電股價開高走高，盤中最高254元。

另外媒體指出，日韓之間的貿易紛爭也將使得韓記憶體廠產能利用率下降，記憶體現貨漲價。記憶體族群今天漲少跌多，上漲個股僅旺宏盤中最高29.4元，漲幅3.34%；南亞科盤中最高68.8元，小漲1.62%；華邦電、創見力守16.85元和67.3元平盤；威剛紅翻黑小跌。

統一證券表示，美中貿易戰及華為問題再度出現雜音，仍為市場添加不確定因素；考量台股下半年電子旺季來臨，台積電今天法說會登場，電子股仍將是市場主流，且目前台股技術線型多頭排列，台股仍有高點可期，可以多留意5G、華為供應鏈、鏡頭、PA砷化鎵、生技及攻守兼具的高殖利率概念股為主。（編輯：趙蔚蘭）1080718