中國買家卻步 外國人在美買房金額銳減36%

（中央社波士頓17日綜合外電報導）在海外經濟放緩、美元強勢及白宮反移民論調冷卻需求的背景下，外國買家購買美國房地產的金額較一年前銳減36%，創下2013年新低。

根據全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）對國際交易的年度調查，截至3月31日為止的12個月間，外國人共花費779億美元購買美國房地產，較去年同期銳減1210億美元。

美國房地產的最大外國買家是中國人，接著是來自加拿大、印度、英國和墨西哥的買家。

但中國買家今年在美國置產比率較去年銳減56%，來到134億美元，是所有外國買家中減幅最大的，這是因為經濟變差以及政府限制境外投資使然。

CNBC報導指出，現今的政治氣氛也可能是中國買家對美國房地產失去興趣的原因之一，據說加州房地產仲介就看到近期外國買家需求拉回的狀況。南加州過去特別受到想把孩子送到美國大學就讀的中國家長歡迎。

全美房地產經紀人協會調查對象包括居住在美國以外的外國人、近期的移民或持有暫時簽證者。在截至2017年3月31日的一年間，非住民花費332億美元購買美國房地產，新住民花447億美元。在這段期間，外國人購入美國房地產的買氣達到最高峰，共花費1530億美元。

對海外買家而言，美國的房地產之所以不像過去那樣物超所值，除了房價上漲、外幣對美元貶值之外，從中國到歐洲和加拿大都不能倖免的全球經濟降溫，更讓買家為之縮手。

但全美房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯‧尹（Lawrence Yun）表示，心理因素或許也有影響，川普政府的反移民論調和貿易戰可能讓一些人為之卻步。

「消退幅度這麼大，不能單純用經濟因素解釋。」

「我們還得觀望，買氣更趨降溫是新常態，還是只會維持一年，之後就會回溫。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080718