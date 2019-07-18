台股量縮微跌 失守10800大關

（中央社記者韋樞台北18日電）美中貿易戰再傳美國課中國商品重稅，加上半導體大廠台積電下午法人說明會，將勾勒下半年電子業展望。台股今天量縮微跌，失守10800點。法人指，台股膠著回檔有限，將在高檔震盪。

台股終場下跌29.20點，收在10799.28點，成交值新台幣1044.26億元。

美股3大指數17日收低，台股今天以10821.92點小跌開出後，盤中絕大部分時間都在平盤下狹幅震盪，成交量比昨天1128.78億元還少，顯示市場觀望氣氛濃厚。

各類股大都下跌，媒體報導，散裝航運業受惠於BDI（波羅的海乾貨船綜合指數）漲至2064點，創了2014年1月以來新高。帶動航運類股上漲0.65%。

生技股和半導體股也分別上漲0.74%和0.22%，特別是半導體股受到市場關注台積電下午的法說會中釋出下半年景氣展望的走勢，以及日韓貿易爭端究竟會如何影響台灣的半導體業。

台積電開高走高，終場收在254元，漲幅0.79%；鴻海大致在平盤到盤下狹幅游走，收在79元，微跌0.38%；大立光退出布局逾5年的車用鏡頭市場，仍看準手機領域有相當大的發展空間，今天股價小跌0.12%，收在4150元。

台股資深分析師林成蔭表示，美股漲多拉回，台股高檔震盪，主要是全球景氣成長趨緩，市場擔心原本該走入旺季的7、8月到下半年會旺季不旺；不過目前看來外資先前回補的動作在近期買賣幅度稍有趨緩，推測正在等待美國聯準會（Fed）月底的降息幅度，以及台積電對下半年半導體業展望和未來發展方向。

林成蔭指出，日前政府財經單位估計台商回流的資金在年底約有千億元以上會到位，這些資金在真正投入廠房生產事業前，可能有不少會暫駐在股市，並以低波動、穩定配股利的高殖利率個股為主，例如電信、工業電腦、醫療器材、保全、傳產及以銀行業務為主的金控股等，將對台股有一定的支撐作用。

林成蔭估計，台股外有美中貿易戰再度開始喊話、聯準會月底可能降息；內有台商資金回流、半導體業展望和外資動向等多空因素夾雜下，短期仍呈膠著，但回檔有限，指數將在10700點到11000點之間高檔震盪。（編輯：趙蔚蘭）1080718