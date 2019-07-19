台積電釋佳音 法人：台股仍有外患

（中央社記者吳家豪台北19日電）晶圓代工廠台積電18日法人說明會預估下半年營收將逐季攀高，且智慧手機和高效運算為營運成長動能。法人提醒，台股外有美中貿易戰及聯準會月底降息影響，短線仍呈震盪整理格局。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，各國央行應「迅速行動」，以處理經濟缺點，他的說法進一步提升市場對聯邦準備理事會（Fed）本月稍後將降息的期望，帶動華爾街股市18日收高。

美股道瓊工業指數終場微漲3.12點或0.01%，收在27222.97點；標準普爾500指數上漲10.69點或0.36%，收2995.11點；以科技股為主的那斯達克指數上漲22.036點或0.27%，收8207.242點。

市場高度關切台積電法說會釋出的訊息，台積電今年第2季稅後淨利達新台幣667.65億元，季增8.7%，每股純益2.57元；上半年稅後淨利1281.59億元，年減20.9%，每股純益4.94元。

台積電進一步預估，第3季營收約91億至92億美元，季增18%，符合市場預期。隨著產能利用率攀升，台積電第3季毛利率也將攀高到46%至48%，將拉升4個百分點。第4季雖具不確定性，仍預期營收會比第3季再成長，且成長強勁的智慧手機與高效運算將是第4季營運主要動能。

法人表示，下半年半導體動能回升，並確認手機等電子產品和相關零組件成長需求仍強，未來有望帶動大盤向上挑戰高點，惟量能仍需放大逾1200億元才有續航力，而好消息是台積電同步發放2074億元現金股利，可望為台股添動能，引領台股續向上攻堅。

不過，法人也提醒，美國擬立法續禁華為，華為事件究竟何時落幕，以及不斷反覆的美中貿易戰對下半年的營運影響，將牽動台股後市，台股短線仍呈高檔震盪整理格局，區間約落在10750點到11000點之間。（編輯：趙蔚蘭）1080719