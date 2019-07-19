安養信託評鑑 公股銀行質量表現優於民營

（中央社記者劉姵呈台北19日電）金管會自105年起，每年委託信託公會擇定績效優良銀行信託業者給予獎勵，今年26家銀行參與評鑑，8家公股銀行全數獲得評鑑優良，另外18家民營銀行，卻只有2家雀屏中選。

金融監督管理委員會於民國104年11月10日發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，委由信託業商業同業公會邀集具公信力團體或專家學者成立評鑑委員會，辦理相關評鑑事宜。

金管會銀行局表示，自105年度起已經實施第3年，每年評選出前10家質與量表現皆優良銀行，今年共有26家銀行參加，其中參與的8家公股銀行，全數獲得評鑑優良，另外參與的18家民營銀行當中，只有2家入選。

銀行局官員表示，各家銀行可以自行訂定信託門檻，但評鑑時會盡量綜合做質與量的總評估。有些銀行可能因為沒有主推信託業務，或是今年新增業務量達不到就放棄參加；另外，公股銀行可能因為較多資源投入在安養信託業務，表現就比較好，民營銀行可能因為業務重點不同，也不是表現不積極。

根據統計，若從105年度安養信託業務累計受益人數約5938人、累計信託財產本金約新台幣47億元，觀察截至到今年3月底，受益人數已達1萬7136人，累計信託本金也超過百億，來到180億元。

官員說，其實銀行投入安養信託賺不了什麼錢，因為比較是屬於公益性質，初辦獎勵措施的第一年當然成長的比較快，後續每年也有些微在成長，且接下來配合政策降低管理費，盼能增加安養信託的普及率，提供高齡者更完善的生活及財產的保障。

金管會民國107年度核定安養信託績效表現優良銀行為8家公股包括合作金庫銀行、台灣中小企業銀行、華南銀行、第一銀行、台灣銀行、土地銀行、兆豐國際商銀、彰化銀行，以及2家民營銀行台北富邦銀行、玉山銀行。（編輯：林興盟）1080719