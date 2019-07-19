台股10900點未守住 週線仍收紅

（中央社記者吳家豪台北19日電）在台積電大漲逾2.7%帶動下，台股今天早盤大漲百點，突破前高10914點，然而股王大立光漲幅收斂，指數失守10900點，週線仍收紅；法人表示，後續仍寄望日韓貿易戰能達成協議，引導股市反彈。

晶圓代工廠台積電18日召開法人說明會，釋出下半年營收將逐季走高的樂觀看法，定調下半年旺季仍然可期，激勵台股今天盤中高點來到10919.96點，午盤漲幅收斂，終場收在10873.19點，上漲73.91點，漲幅0.68%，成交值新台幣1225.67億元。電子股漲1.16%，金融股漲0.15%。

台積電盤中最高來到261元，創下除息後新高，終場收259元，漲幅1.97%，成交量超過5.95萬張；鴻海收79.3元，上漲0.38%；大立光開高走低翻黑，收在4140元，下跌0.24%。

受惠於比特幣價格再度站上1萬美元，板卡廠技嘉上漲0.31%，收48.2元；微星漲0.81%，收87.6元。顯示卡廠撼訊、青雲、麗臺分別上漲3.08%、1.26%、0.37%，收在77元、36.05元、13.45元。

金融股跌多於漲，國泰金跌0.12%，收41.05元；中信金跌0.49%，收20.5元；兆豐金收平盤31.85元；富邦金漲0.12%，收43.5元。

國泰證期表示，美股強勢且科技類股反彈，導致台股維持相對強勢，但後續仍寄望日韓貿易戰能達成協議，引導股市反彈，否則亞股全面跌破均線之下，台股在月季線之上的相對位階偏高，恐使回檔壓力持續增強。（編輯：趙蔚蘭）1080719