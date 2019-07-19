全額交割前 富邦VIX受益憑證爆大量

（中央社記者潘智義台北19日電）台灣證券交易所宣布，7月22日起至8月2日富邦VIX受益憑證採全額交割；但今天收在4.82元，下跌0.14元，成交量爆增至14萬7936張，較前一交易日大增逾8.6萬張。

證交所昨天宣布，富邦VIX受益憑證在下週一才開始全額交割，並降低融資比率，但今天一天的空窗期，成交量卻加速放大。

富邦VIX受益憑證即富邦VIX指數股票型基金（ETF），標的為美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX），對應的是美國標準普爾500指數（S&P500），若S&P500指數大跌，則投資人恐慌情緒增加，恐慌指數（VIX）就大漲。

群益期貨經理林致彬表示，市場預測美國降息兩碼，雖帶動美股漲勢，但也可能在宣布降息後利多出盡，加上市場預期美國科技類股財報不如預期，部分投資人猜測美股短線有機會下跌，所以短線漲多的標準普爾500指數可能下跌，恐慌指數（VIX）也因此有機會大漲，連帶使許多投資人認為富邦VIX受益憑證可能有大漲的機會，所以逢低買進。

林致彬指出，富邦VIX受益憑證今天盤中低點新台幣4.79元，不到5元的價位，相對便宜，加上不少投資人推測美股短線有下跌可能，所以看壞標準普爾500指數，因此趁機大買富邦VIX，使成交量激增。

台灣證券交易所昨天表示，富邦VIX受益憑證近期溢價率逐步升高，並持續數日高溢價率，且融資餘額有逾70萬交易單位，為維護投資人權益，對富邦VIX 受益憑證自7月22日至8月2日10個營業日採取全額交割。

證交所說明，所有投資人每日委託買賣富邦VIX受益憑證有價證券時，應就其當日已委託的買賣，向投資人收取全部買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分不在此限。另外，信用交易降低融資比率一成。（編輯：林興盟）1080719