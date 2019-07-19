市場加深Fed降息預期 新台幣帶量升值2.7分

（中央社記者潘姿羽台北19日電）市場加深美國聯準會將於月底降息的預期，美元格局偏弱，加上外資對作，成交量擴大，新台幣兌美元今天收盤收31.050元，升值2.7分，台北及元太外匯市場總成交金額為20.06億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.065元，最高31.020元、最低31.069元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前強調美國通貨膨脹前景接近歷史低點，加深市場對降息的預期。

外匯交易員表示，市場高度預期Fed將於月底降息，美元指數偏弱，此外，外資是今天的主要玩家，不少外資領取台積電現金股利後匯出，但匯入的力道較強，推動新台幣走升。

晶圓代工廠台積電18日召開法人說明會，樂觀預期下半年營運可望逐季攀高，並加速5奈米產能建置。外匯交易員指出，部分外資著眼於台積電展望樂觀，匯入並搶進台股，今天外資呈現買超。

外匯交易員表示，基於市場一面倒地預期Fed月底將降息，接下來美元都會比較弱勢，新台幣有支撐力道，不過外資動向、人民幣走勢等，仍會牽動新台幣匯率波動，主要國家的貿易戰進度也是關注重點。（編輯：林孟汝）1080719