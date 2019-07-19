本週台股上漲0.45% 上市股票市值32.85兆元

（中央社記者潘智義台北19日電）台灣證券交易所統計，台股加權股價指數今天收在10873.19點，週線上漲48.84點，漲幅約0.45%，全體上市公司市值新台幣32兆8511.73億元，較上週增加1466.61億元，增幅約0.45%。

產業別指數方面，證交所指出，漲幅以半導體類指數上漲2.41%最大，跌幅以觀光類指數下跌2.37%為最大，未含金融類指數上漲57.37點，漲幅約為0.63%，未含電子類指數下跌55.54點，跌幅約為0.37%，未含金融電子類指數下跌32.47點，跌幅約為0.25%。

本週台股集中交易市場總成交金額為5858.29億元，全體上市股票成交金額為5365.75億元，股票成交量周轉率為1.62%。

各產業上市股票交易成交金額本週前3名依序為半導體類1534.31億元，占全體上市股票交易金額28.59%，電子零組件類869.96億元，占全體上市股票交易金額16.21%，光電類727.26億元，占全體上市股票交易金額13.55%

台股本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類6.08%、資訊服務類4.86%、光電類4.77%。

累計今年初開盤迄今共130個交易日，台股集中市場總成交金額為14兆7902.10億元，市場日平均成交金額為1137.71億元，股票成交量周轉率為37.90%，股票日平均成交量周轉率為0.29%。（編輯：李信寬）1080719