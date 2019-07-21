大學生校外租屋 木板隔間插座燻黑要提高警覺

（中央社記者韋樞台北21日電）大專院校9月開學，不少學生已準備在校外找合適的租屋。房仲提醒，租屋意外不時發生，租金高低其次，租房門禁、隔間材、消防等安全考量才重要，木板隔間或插座燻黑更要提高警覺。

大專院校的宿舍供給有限，不少學生得在校外租屋，但第一次租屋的學生，可能對當地環境和行情不熟，要如何找到居住環境夠安全、價格合理的租屋，房仲建議，可以先透過學校住宿組、生活輔導組的協助，或是學長姐的口碑介紹空餘房間、詢問周邊租金價位，也可避免遇到惡房東或屋況不佳的房子。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，挑選租屋前先看四周環境「巷道寬度」，因為許多住宅區在巷弄內，建議巷子不能太窄，至少要有救護車能通過的寬度；同時建議晚上也到房子周邊看看，行經的路線是否明亮安全，盡量不要選擇太偏僻的路段。

進入租屋前，永慶房屋業管部資深經理謝志傑建議，先確認「門禁安全」。也就是1樓大門能否正常上鎖，避免陌生人隨意出入；若為分租套房，寢室門鎖應在進住時更新或加裝內扣。

謝志傑表示，租屋的「防火逃生安全」是最重要考量，包括屋內走道、安全門及周邊防火巷是否暢通；分租套房隔間以水泥或防火板隔間較佳，若是木板隔間，就必須要注意房東是否提供滅火器等消防設備。

郎美囡建議，分租套房的隔間材料盡量不要選擇木板隔間，因為1戶內有4到5間分租套房及雅房的房子，木板隔間除了隔音差，亦容易著火。

郎美囡說，不論整層租屋或是分租房，一定要注意逃生動線是否順暢，看房子時走過一次樓梯，確認逃生路線暢通，無雜物阻擋，門窗可以順利開啟，若是有加裝鐵窗，要確認鐵窗可以打開，並附有鑰匙，屋主必須交付鑰匙，並放在明亮易取處，以利緊急狀況應變。

謝志傑也提醒租屋人「水火無情」的安全性。分租屋房客最好不超過5戶，除避免出入成員複雜，還有電源配置不足，各房間住戶使用太多延長線造成電線走火，或是忘記關空調或電暖爐就出門，不妨觀察插座或總開關旁是否有燻黑痕跡，如有，可能曾經發生過電線走火，更要特別注意。

謝志傑和郎美囡均提醒看屋學生務必注意安全，不要一人獨自前往，盡可能結伴同行，或請長輩陪同看屋，並且注意周圍環境，保持警覺心，看屋前可先告知親友看屋時間、地點及房東或仲介的聯絡方式。（編輯：趙蔚蘭）1080721