好特別的夏令營 小學生學習面對生命和死亡

（中央社記者韋樞台北21日電）暑假夏令營何其多，30名小學生今天參加殯葬業「小小生命體驗營」；透過分組競賽、彩繪、尋找歷史風俗和種樹來體驗生命培育和死亡終所，學習用豁達心情看待生死。

殯葬業者首次在新北市三芝的生命紀念館舉辦1日「小小生命體驗營」，讓30名小學生參與團康活動來了解什麼是生命，什麼是人生必經的過程。小學生們透過分組競賽來體驗生命故事、彩繪夢想風箏、尋找歷史風俗。

業者表示，活動中小朋友親手植栽樹木，培育新生命，以自然生態來了解生命，同時讓孩子們可以透過團隊互動快樂的學習並且結交新朋友，建立對生命正確的觀念與態度。

業者指出，塔區是先人的身後居所，如何讓小朋友了解為何死後要住在這裡，有哪些流程，因此特別安排「生命終章」活動，讓小朋友們在晉塔會館儀式廳由爸媽陪同親身體驗晉塔儀式流程，了解生命的最後歸屬，安排奉茶儀式體驗為長輩敬奉茶品的孝心，更進一步讓小朋友體驗抱骨灰罐體會安置先人的意義，學習如何好好地說再見。

業者轉述，活動中一名小朋友的母親提到小朋友從趣味遊戲生命故事提早理解什麼是死亡，該如何祝福豁達地面對死亡，例如曾經飼養的寵物狗死亡時，他們讓小孩一起參與寵物狗火化過程，告訴他寵物狗到了天堂，沒有病痛，反而應該開心的送牠一程。

業者說，生命教育是人生必修課，讓小朋友提早了解生命的過程是有必要的，今天的活動頗獲小朋友們和父母的歡迎，預計明年會再度舉辦。（編輯：蘇志宗）1080721