家族企業接班 陳美伶：靠公私協力一同達成

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）國發會主委陳美伶表示，國內98%台灣企業都是中小企業，要永續發展，順利傳承是相當重要的議題，這塊不只仰賴企業本身治理能力，也靠政府建立完善機制，公私協力來達成。

國發會主委陳美伶今天出席「資誠2019家族企業論壇暨台灣家族企業傳承調研報告發表會」並於致詞時表示，家族企業要能順利傳承接班，首先是外部法規制度要健全，這屬於政府工作，會責無旁貸把機制建立好；其次，則靠企業本身的治理能力，這塊則靠「公私協力，內外兼修」。

陳美伶強調，台灣要提升競爭力，有3個關鍵議題，第1是永續發展，不只國家永續，也包含私部分的企業永續，第2，是運用台灣的良好資通訊基礎，在數位時代下順利轉型升級，第3，則是人才培育。

陳美伶認為，在這之中，家族企業扮演重要角色，尤其是在人才培育面向，應達到「內外兼修」企業內部有機會讓優秀人才出頭，儘量讓家族成員參與，創造參與感；外部方面，面對少子化趨勢，台灣人口紅利即將在2027年結束，政府也會積極吸引優秀人才到台灣一起打拚，打造對國外優秀人才友善工作的環境，做到公私協力。

陳美伶說，過去看到很多家族內部鬥爭，因為理性感性無法達成和諧，結果多輸局面，如何把感性化作和諧、積極的力量，不要感情用事，改用理性化解，家族企業才會有更好、更長久的發展。（編輯：黃國倫）1080722