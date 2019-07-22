是否廢除印花稅 行政院：財政部尚未提案

（中央社記者吳佳蓉、顧荃、蔡芃敏台北22日電）行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，財政部日前提出廢除印花稅的評估報告，尊重財政部的評估；但全案要由財政部提出印花稅廢止案送行政院會審議，目前財政部尚未提出廢止案，25日也不會排入院會議程。

行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，工商團體會中提到印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，建議取消印花稅，蘇貞昌指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，財政部日前提出廢除印花稅的評估報告，政院尊重財政部的評估，會仔細審核。對於經濟日報報導政院將在本週四（25日）拍板廢除印花稅，Kolas說，依程序要由財政部提出印花稅廢止案送行政院會審議，但目前財政部尚未提出廢止案，25日也不會排入院會議程。

財政部官員表示，近日才剛將印花稅存廢的評估報告送交行政院，待行政院評估、確認政策方向後，才會將廢止案送交行政院，目前尚未送出，具體時程未定。

至於廢止後的替代財源，財政部官員強調，近年印花稅約新台幣100億元至120億元左右，為地方政府重要財源之一，若確定廢除，中央一定會負責籌措財源，後續將與主計總處一同研議方案。

工商協進會理事長林伯豐指出，印花稅與營業稅重複課稅，對企業來說實在不合理；政府若能聽取工商界建言，並能在明年實施，企業界將相當佩服政府行政效率。

商總理事長賴正鎰表示，工商界早在10多年前就呼籲政府要廢除印花稅，但始終未獲採納。

賴正鎰表示，根據統計，政府每年課徵約100億元至120億元的印花稅，若能廢除印花稅，企業能將這筆錢用於投資、人才培育，效益加乘，「可能發揮5、600億元效益」。

不過，林伯豐說，希望政府重新檢討整體稅制，像是綜合所得稅最高級距為40%，相較其他國家還是偏高，應該適時調整；賴正鎰也建議，綜合所得稅最高級距應調降至30%，才有利吸引外國高階人才來台。（編輯：蘇龍麒/張良知）1080722