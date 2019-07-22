華碩新電競手機8月開賣 第3季營運添動能

（中央社記者吳家豪台北22日電）電腦品牌廠華碩今天宣布，專為電競手遊玩家設計的新一代電競手機ROG Phone II將於8月1日在台上市，可望提振今年第3季營運表現。

華碩股價今天以平盤222元開出後在盤下整理，近午盤翻紅，終場收在224元，小漲0.9%。

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國已於今年6月宣布，與中國大陸網路及手遊龍頭騰訊遊戲（Tencent Games）結為策略合作夥伴，共同提升新一代電競手機ROG Phone II的遊戲體驗。

ROG Phone II是全球首款搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器的電競手機，採用具備120Hz超高畫面更新率、1ms反應時間的AMOLED螢幕，記憶體及內建儲存空間升級為12GB、512GB，電池容量升級至6000mAh，並搭載升級版的AirTrigger II超音波觸控鍵。

華碩推估，目前全球純電競手機市場規模約數十萬台，未來有機會增加到數百萬台；華碩內部已設定積極目標，希望未來電競手機市占能達30%到50%。若未來華碩手機一年出貨量能達100萬台以上，有機會做到損益兩平。

由於美中貿易戰及經濟面的不確定因素，影響消費者信心及部分新興市場需求，華碩今年第2季品牌營收新台幣659億元，年減7.8%；集團營收742億元，年減8.8%。（編輯：李信寬）1080722