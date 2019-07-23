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新南向投資熱 經濟部：自動化提前因應缺工

最新更新：2019/07/23 11:50

（中央社記者廖禹揚台北23日電）因應美中貿易戰衝擊，評估前往新南向設廠業者增加，經濟部今天表示，除以群聚效果分析其他合適設廠國家，也建議業者以自動化提前因應未來勞力飽和、缺工狀況。

美中貿易戰開打後，在中國大陸台商受到影響，紛紛評估回台或往新南向國家轉移生產基地，其中越南尤其搶手，當前已面臨缺工問題。

經濟部政務次長王美花今天出席台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇受訪表示，的確有許多台商反映在越南搶工搶得很厲害，已經有地的業者可能會想過去試試，但若同時面臨缺地、缺工問題，可能就會考慮其他國家。

王美花表示，轉移生產基地的一項重要評估重點為「群聚效果」，「要嘛就是那個國家已經有一部分（產業鏈），要嘛是台灣上下游一起去」，經濟部與業者密切討論，並與多國進行相關交流，分析不同國家適合轉移的產業鏈。

王美花透露，目前已有案例正在進行，但定案前不便透露。

隨著台灣、中國勞力成本提高，成為業者轉向新南向國家的考量因素之一，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳日前受訪指出，勞力密集產業若沒有改變產業模式，只是水平轉移至目前勞力成本較低廉的地區，必須提前想好勞力飽和、工資上漲時的退場機制。

王美花提醒，雖然新南向國家勞力現階段相對台灣充分，但仍要考量未來5年、10年會面臨的飽和問題，以盡量提升自動化設備等方式因應。（編輯：林興盟）1080723

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