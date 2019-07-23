華為美國研究部門Futurewei 裁減逾7成人力

（中央社加州聖克拉拉22日綜合外電報導）在5月被美國政府列入黑名單後，中國電信巨擘華為技術有限公司表示，美國研究部門Futurewei Technologies裁減逾600名員工，相當於超過7成人力。

路透稍早引述多名Futurewei員工、包括一位正要離開矽谷園區辦公室的員工表示，在美國有850名員工的Futurewei今天開始裁員。

美國商務部5月將全球最大電信設備製造商之一的華為，列入存在安全風險企業的「實體清單」中。美國司法部也指控華為涉嫌竊取商業機密和其他罪行。

華為在聲明中表示，這次裁員自7月22日起生效，因為美國政府採取的行動導致「業務縮減」。

被列入貿易黑名單後，Futurewei將敏感技術轉移給母公司華為屬違法。黑名單也限制華為向美國科技公司採購產品。

一名不願具名的員工將一整袋個人物品放進車內時告訴路透社，他已經被裁員。路透社記者看到今天中午之前，至少有6名員工拿著箱子走出公司。

Futurewei成立一部分目的是與美國大學和研究人員密切合作。華為表示，2018年Futurewei營運成本為5.1億美元（新台幣158.1億元）。

Futurewei在矽谷、西雅圖、芝加哥和達拉斯等地區都設有辦公室。根據美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）的資料，Futurewei已在電信、5G網絡、影像和攝影技術等領域申請2100多項專利。

一名沒有被裁員的Futurewei員工說，自從華為被列入黑名單後，工作就陷入停滯狀態。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1080723