聯準會轉趨鴿派 新興市場債重現光芒

（中央社記者韓婷婷台北23日電）今年來美國聯準會政策態度轉趨鴿派，新興市場重獲國際資金青睞，法人指出，新興市場債因實質利率仍高、未來或有溫和降息空間，新興市場債券近期重拾強勁升勢，前景相對樂觀。

全球經濟成長趨緩，為了刺激經濟成長動能，主要央行態度明顯轉鴿，在資金環境寬鬆，且長期低利的環境下，資金對於收益型商品的需求不減。法人指出，新興市場債因為實質利率仍高、未來或有溫和降息空間，加上各國財政體質轉佳、企業信用品質改善等利多因素支撐，投資機會顯現。

安本標準投信投資長彭炫通表示，新興市場債券近期已重拾強勁升勢，前景依舊相對樂觀。尤其市場主要面對的2大阻力，包括全球流動性和貿易戰風險已大幅改善，加上新興市場與已發展市場的經濟增長差距收窄，均有利新興市場資金流入和貨幣表現。再者，新興市場債券在全球低利率的環境下，較高的收益優勢對投資者而言仍具不少吸引力。

歐義銳榮新興市場債券基金台灣總代理第一金投信表示，受到美國利率正常化影響，去年全球金融市場波動大，導致新興市場債表現失常，但今年來，聯準會政策態度轉趨鴿派，新興市場重獲國際資金青睞。

根據研調機構EPFR統計，新興市場債今年以來到7月上旬為止，累計流入金額已達472億美元，其中以美元計價新興債，流入394億美元，當地貨幣債流入78億美元，反映貨幣政策轉向的利多題材浮現。

第一金投信表示，目前新興市場債正面臨類似環境，投資機會顯現。包括：聯準會鬆口降息，引導國際資金流向實質利率仍高的新興市場債；通膨溫和，為新興國家央行營造溫和降息的可能性，助長新興債券表現；各國財政體質轉佳、企業信用品質改善，推升投資人信心。（編輯：郭萍英）1080723