台商回流添柴火 新承做資本支出貸款創半年新高

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天公布6月五大銀行新承做資本支出貸款金額為新台幣699.39億元，月增25.37億元，攀上今年以來高點；央行官員表示，隨著台商資金回流，成效也會慢慢反映在這項數據上。

為了協助廠商避開美中貿易戰火，政府今年大力推動歡迎台商回台投資方案，除了點燃內需引擎，也盼這波投資潮能夠成為經濟轉型的契機。

央行今天公布6月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款，其中資本支出貸款因6月有聯貸案，以及企業購買大型運輸設備、土建融等都更貸款的需求，貸款金額增至699.39億元，為今年以來高點；週轉金貸款金額也較上月成長，來到7390.47億元，為近5個月高點。

央行官員表示，台商回流主要會反映在資本支出貸款與週轉金貸款，台商回台若基於購地、購買機器設備，以及相關營運支出等需求而貸款，都屬於資本支出貸款；從近期數據看，這2類貸款金額有增加的情況。

不過，官員也說，今天公布的是五大行庫新承做貸款，如果台商是找其他大型行庫借款，就不會反映在這項統計內。

至於6月五大銀行新承做房貸金額為483.84億元，較上月減少39.95億元，利率也微降0.001個百分點至1.621%。

官員表示，6月新承做房貸金額下降，主因是5月有一波交屋潮，基期較高，6月建物買賣移轉棟數較5月減少，新承做房貸金額也隨之下降；利率走低的原因，則是銀行積極爭取優質客戶，以及整批分戶貸款有較優惠的房貸利率專案，導致6月利率微降。（編輯：楊玫寧）1080723