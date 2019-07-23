櫃買中心攜手資誠 推動南台灣優質企業上櫃

（中央社記者韓婷婷台北23日電）櫃買中心今天與資誠聯合會計師事務所於台南共同舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，吸引多家電子業、智慧機械及農業科技公司參加。

為推動優質企業上櫃，櫃買中心持續全省跑透透，今年來舉辦多場上櫃座談會，櫃買中心副總經理林瑛珪今天在開場致詞時表示，南台灣是產業重鎮，多家電子業、精密機械及生技公司進駐南部科學園區及南高各工業區，形成完整的產業聚落。

此外，從107年度新掛牌上櫃公司來看，約3成企業來自台南及高雄，目前也有超過百家上櫃及興櫃公司來自南高地區，可見南台灣擁有潛在優質企業值得發掘。

林瑛珪表示，櫃買中心希望未來有更多南台灣優質企業加入櫃買家族行列，透過資本市場讓企業再次升級或轉型。此外，多數發行公司在發展過程中，難免會有制度不甚完善的地方，與資誠聯合會計師事務所共同舉辦座談會，希望發行公司得以即早因應及準備。

資誠聯合會計師事務所南高所所長劉子猛指出，雖適逢國際經濟局勢不穩定，但南台灣的企業依舊很有活力、蓬勃發展。企業可藉由櫃買中心平台籌資、吸引優秀人才，能讓企業發展更茁壯，櫃買市場有合理的本益比及周轉率，且擁有多元籌資方式，適合中小型企業掛牌，是企業籌資及發展最佳選擇。（編輯：楊玫寧）1080723