川普見科技大廠執行長談華為 商業國安利益拉鋸

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天與7家科技大廠執行長共商經濟，並在會上承諾將及時對中國電信巨擘華為的美國供應商發放出口許可證。國會和鷹派人士預料將質疑，對華為鬆綁有違國安利益。

在白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）主持會談下，川普接見美光（Micron）、威騰電子（Western Digital Corporation）、高通（Qualcomm）、谷歌（Google）、思科（Cisco）、英特爾（Intel）與博通（Broadcom）等7家科技大廠執行長，商務部長羅斯（Wilbur Ross）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也出席。

根據報導，與會人士所討論議題包括恢復向華為供貨的可能性。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）指出：「執行長們對總統的政策表示強力支持，包括基於國安考量限制美國的電信設備採購和對華為的銷售行為。他們要求商務部及時發出許可證，而總統也同意了。」

媒體報導，這場會議顯示川普政府制裁華為的立場趨於和緩，可望讓北京鬆一口氣。萊特海澤和梅努欽最快下週就有可能訪中。一旦成行，這將是美中貿易談判5月破局後，雙方在中國舉行的首次高階會談。

川普與商業界重量級人士共商華為議題，可謂給一向由國安和情報圈主導的相關辯論引入「在商言商」視角，儘管國會和聯邦政府內部主張對華為採取強硬立場的人士可能會阻撓中美貿易談判取得任何初步進展。

一旦川普正式決定允許美企向華為出貨，國會很有可能會強力反彈，尤其在華盛頓郵報（Washington Post）披露，華為疑似違反美國的出口管制法令、協助北韓建立3G行動網路後，更是如此。（譯者：陳韻聿/核稿：劉淑琴）1080723