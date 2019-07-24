利多湧現行情可期 台股盤中11000點前震盪

（中央社記者韋樞台北24日電）台股內外利多不少，今天開高走低，但量能未明顯放大，指數在11000點前震盪。法人表示，美中兩國官員下週會晤，美國可望解除華為限令，資金行情可期，台股指數有高點可期。

截至10時30分，台股下跌10.17點，為10937.09點，成交值新台幣597.34億元。

台股面臨國內外不少利多，儘管美國國會和鷹派人士質疑美國鬆綁華為將有違國安利益，但美國總統川普22日與7家科技大廠執行長共商經濟，在會上承諾將及時對中國電信巨擘華為的美國供應商發放出口許可證。

另外，G20「川習會」達成美中貿易戰休兵共識，美方預計下週派員赴上海進行面對面協商。雙方迄今未顯出讓步跡象，但重點是如何克服導致談判在5月破裂的障礙。此舉激勵美股今天收高，華爾街股市4大指數都逼近歷史高點。

台股每年7、8月正值配發股利和除權息旺季，媒體報導，估計有逾新台幣1.4兆元的現金股利配發，可望為台股添一大資金動能。近日台股也在台積電法人說明會中釋出下半年營收仍會成長的產業佳音，帶旺電子股走強，大盤指數連續數日上攻至11000點前震盪。

台股今天開高走高，市場期望台股正式重回11000點之上，但難免逢高獲利賣壓出籠，盤中指數開盤最高站上10976點之後逐步走弱。各類股方面，水泥、汽車、油電、航運、貿易等類股跌幅較大；受惠華為禁令即將鬆綁等利多，包括蘋概3雄的台積電、大立光、鴻海等維持平盤之上不墜，電子股漲幅不差，勝過傳產股。

統一證券表示，台積電上週法說會正向，帶動下半年電子業旺季行情啟動，且美中下週將在北京進行貿易談判，加上美股財報季表現多優於預期，聯準會（FED）月底將降息，資金行情持續。台股目前技術線型多頭排列，指數仍有高點可期，可留意5G、華為供應鏈、鏡頭、pa砷化鎵、生技，及攻守兼具的高殖利率概念股。（編輯：郭萍英）1080724