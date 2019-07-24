私菸案鉅額刷卡過關 金管會：調查異常溢繳款

（中央社記者劉姵呈台北24日）私菸案國安人員鉅額刷卡過關，遭質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法，金管會銀行局今天表示，根據信用卡防制洗錢規定，信用卡異常的溢繳款項的確列為一個洗錢的態樣，但目前還在調查中。

國安局人員吳宗憲爆出私菸案，其所持的玉山信用卡，竟可刷過新台幣645萬元，被質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法，金融監督管理委員會銀行局今天向中央社記者表示，根據信用卡業務機構防制洗錢相關規定，銀行若發現客戶無正當理由且與收入不相當的溢繳金額超過新台幣50萬元，必須申報調查局。

私菸案涉案人員吳宗憲身為公務員，有這麼鉅額又有違常理的刷卡過關，是否為異常溢繳款項，金管會銀行局表示，根據辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本的第9項規定，的確有將信用卡異常的溢繳款項列為其中一個洗錢的態樣，但目前都還在調查當中。

根據規定，客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取新台幣50萬元（含等值外幣）以上金額者，銀行必須主動了解，發現有問題必須在交易日起10個營業日內向法務部調查局辦理申報。

針對異常溢繳款，玉山銀行是否有風控不當，銀行局官員表示，目前都還在調查當中。

銀行局官員表示，一般來說，如果持卡人平常沒刷這麼大筆金額，突然要刷個上百萬，銀行一定會詢問是否為本人交易或者是否為風險交易，就算銀行檢視完發現完全沒有問題，調查局還是會檢視其正當性。

官員表示，一旦確認有疑似洗錢的交易，就會移給洗錢防制相關調查單位或警察局，最後才由檢察官決定是否起訴。（編輯：張均懋）1080724