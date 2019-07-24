私菸案鉅額刷卡過關 業者透露有2方法

（中央社記者劉姵呈台北24日）國安人員爆出私菸案，刷卡金額高達645萬元，民營銀行主管表示，依照DBR22倍限制及銀行風控的辦法，除非臨時調高額度，又或者持卡人預先支付消費金額給發卡銀行，才有可能過關。

根據持卡人刷卡額度規定，金融機構對於債務人於全體金融機構的無擔保債務歸戶後總餘額（包括信用卡、現金卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過22倍（DBR22倍），也就是說，要刷到新台幣600多萬元的額度，在沒有其他外債負擔的情況下，該持卡人月收入要達到30萬以上。

民營銀行主管說明，一般來說，銀行評估額度會取決持卡人個人信用評分跟月收入等條件，通常給予收入的5至10倍額度就很高了，且信用貸款放款額度最高也只能到300萬。

不過，該名主管補充，信用卡要刷到600多萬元，還是有2種方法可以過關。第一，打電話跟銀行照會臨時提高刷卡額度，一般來說，銀行除要求持卡人提出財力證明外，也會查看過去持卡人的消費紀錄，有無高消費刷卡金額的紀錄，及評估持卡人與銀行往來情況。

但他認為，銀行提高額度有上限，且通常調整級距不可能會那麼大，因此最有可能的狀況應該是第二種，持卡人預先將消費金額支付給銀行。也就是說，必須先把600萬的錢先存進該帳戶中，對銀行來說才會有保障，這也可能是最後刷卡會過關的原因。

金融監督管理委員會銀行局上午也對中央社記者表示，根據信用卡防制洗錢規定，信用卡異常的溢繳款項可列為一個洗錢的態樣，但目前還在調查中；另外信用卡銀行玉山銀行也回應，本案進入司法調查，目前不方便對外評論細節。（編輯：林孟汝）1080724