經長：國際私募基金多元併購 有助企業轉型

經濟部長沈榮津24日出席「2019國際投資論壇」致詞表示，現在正是投資台灣最好的時機；他並指出，國際私募基金的多元併購模式，在當前供應鏈重組時期，也可引進全球化資源，有助企業傳承、轉型。中央社記者廖禹揚攝 108年7月24日

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部長沈榮津今天表示，國際私募基金的多元併購模式，有助企業提升經營效率，在當前供應鏈重組時期，也可引進全球化資源，有助企業傳承、轉型。

沈榮津今天出席「2019國際投資論壇」致詞表示，台灣產業具備相當價值，吸引不少國際私募基金關注，去年經濟部就核准7件私募基金來台投資案，總金額約新台幣817億元。

沈榮津也說，美中貿易戰升溫，帶動全球供應鏈重整，也加速台商將高階製程移回台灣，顯示台灣已具有利高值化製造發展的投資環境，現在正是投資台灣最好的時機。

沈榮津表示，經濟部獎勵投資，推出投資台灣3大方案，協助產業掌握供應鏈重整契機，預期將創造1.1兆投資、10.4萬個本勞就業機會；在五缺部分（缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才）也會全力協助業者解決，其中就產業最關心的能源問題，他指出，半導體業高階製程帶來的用電成長等，都已列入考慮，電力部分都已協助準備好了。

安永財務管理諮詢服務公司今天也在會中發表2019年投資布局歐洲趨勢報告，報告中指出，台灣2018年度併購金額達128億美元，海外併購交易成為台灣成長動能，主要受到科技業中大型海外併購交易影響，而外資來台主要也聚焦在科技業。

報告也指出，2018年度受到國際私募股權基金投資影響，收購產業多元化，包括KKR完成收購李長榮化工下市、Permira收購全興水產、Morgan Stanley收購百略醫學下櫃等，顯示台灣除科技業外產業仍有隱形冠軍，吸引國際私募股權基金青睞。

報告分析台灣2018年併購交易動機，包括國際私募股權基金來台尋找標的；5G時代來臨，促使企業透過併購增加智慧家庭、智慧城市、車聯網及智慧工廠競爭力；在國際貿易保護主義下，供應鏈或產地重新組合；以及評估投資組合更新頻繁，調整非核心事業及集團資源重組等。（編輯：楊玫寧）1080724