全球BIO總裁：台灣生技業2優勢3挑戰

（中央社記者韓婷婷台北24日電）全球BIO總裁葛林伍德（Greenwood）今天在「亞洲生技論壇」表示，台灣5+2政策及專利連結制度的通過是產業發展優勢，但也需面臨生物相似藥、健保費及企業保護等挑戰。

今年的台灣生技展，首度晉升為亞洲生技大會，2019亞洲生技大會（BIO-Asia Taiwan）系列活動今天由「亞洲生技論壇」拉開序幕，明天則進行亞洲生技大會開幕典禮，揭開台灣16年來難得一見的國際生醫產業盛會，這次吸引超過1500名全球專家、45場次的論壇，以及1700個攤位、600家廠商參展，也打破往年紀錄。

全球BIO（生物技術創新組織）總裁葛林伍德（Greenwood）於論壇開場表示，過去，BIO在全球舉行14屆生技大會展覽，致力在生物科技、製藥、基因體、保健等。他認為，「生物科技未來能解決許多疾病尚未滿足的需求，因此希望透過BIO協會使生物科技跨越國界。」他也看到台灣生物科技、半導體、健保數據庫領先全球的能量，期望透過雙方合作影響亞洲企業，將生物技術為全球病患帶來創新療法。

他表示，現在全球生技都有創新革命性的改變，台灣有相當多優勢能參與其中，包括蔡總統5+2政策對產業有很大幫助，以及通過專利連結制度保護生物相關產業智慧產權等。

不過，他也認為台灣目前面臨3個需要克服的挑戰。首先，是生物相似藥廠目前的權力還是很大，這些藥廠希望專利保護越短越好，但若政府無法在專利上作制衡，就會影響創新與投資者的發展。第二，是在降低健保費用的同時，也會引起更多的負面影響，包括工作機會減少以及研發費用降低，第三，是過度保護國內公司將使得這些公司更難轉型創新，他認為最好的做法就是讓國、內外公司一起合作。

行政院政務委員吳政忠致詞表示，這次亞洲生技大展是台灣生物科技重要里程碑，過去幾十年，台灣已經建立非常完整的資通訊產業，以及建立完整的健保資料庫。現在，台灣已有能力將這些技術整合到生物科技當中，讓未來有許多創新的可能性，政府也扮演推手角色，積極培育生醫人才，將生物產業做為重點支持產業，使台灣生技產業準備成為全球生物科技供應鏈的重要一環。（編輯：蘇志宗）1080724