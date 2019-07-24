陸家嘴國壽與大陸信託公司 簽交易框架協議

（中央社記者劉姵呈台北24日電）國泰人壽轉投資的上海陸家嘴國壽，與陸家嘴國際信託公司簽署統一交易框架協議，有利於開展投資業務。

國泰人壽今天代轉投資的陸家嘴國壽發布重訊，董事會決議通過，陸家嘴國壽與大股東陸家嘴金融發展公司旗下的陸家嘴國際信託公司，簽署統一交易框架協議，期限至2021年12月31日止。國泰人壽表示，未來資產管理跟信託服務，不需要逐筆送到董事會審批，有利於開展投資業務。

國泰人壽副總經理洪祝瑞表示，簽署統一交易框架協議，主要是因為陸家嘴國壽是國壽與上海的陸家嘴金融發展公司合資，各持股50%，又因為陸家嘴國際信託為陸家嘴金融發展公司的子公司，根據大陸的保險公司關聯交易管理暫時辦法規定，關係企業的交易需要簽署一份合作框架協議，類似關係人交易通報，才會發布重大訊息公告。

洪祝瑞說，框架協議有助於資產管理跟信託服務發展，到後年的12月底這段時間，不用再逐筆到董事會作審批，省去很多麻煩。未來在符合兩岸法令規範下合作，有助開展投資業務，對財務短期內無重大影響。

洪祝瑞也表示，此次與陸家嘴國際信託有限公簽署框架協議，是看好其資產管理服務績效不錯，對陸家嘴國壽來說，多一個資產管理上的合作夥伴。

陸家嘴國壽是由上海陸家嘴金融發展公司與台灣的國泰人壽合資組建，2005年1月正式對外銷售保單，已開業14年，已建立個險、團險、網路投保、銀行通路投保等多種管道兼具的銷售體系，並開發和銷售包括壽險、健康險、意外險、年金險與長期看護險，陸家嘴國壽目前在中國有12家總公司及省級分公司，40個城市共設立49個據點。（編輯：鄭雪文）1080724