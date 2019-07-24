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美中30日上海重啟貿易談判

最新更新：2019/07/24 22:33
白宮聲明表示，貿易代表萊特海澤（左起）與財政部長梅努欽將前往上海，與中國國務院副總理劉鶴進行新一輪美中貿易談判。（圖取自twitter.com/stevenmnuchin1）
白宮聲明表示，貿易代表萊特海澤（左起）與財政部長梅努欽將前往上海，與中國國務院副總理劉鶴進行新一輪美中貿易談判。（圖取自twitter.com/stevenmnuchin1）

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）白宮宣布美中貿易談判將在30日於上海舉行，美方由貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽領軍，中方仍由國務院副總理劉鶴主談。談判將觸及智慧財產權、強制技術移轉等議題。

白宮新聞發言人發出聲明表示，在美國總統川普指示下，萊特海澤（Robert Lighthizer）與梅努欽（Steven Mnuchin）將前往上海，進行新一輪美中貿易談判。

發言人指出，會談將在30日展開。雙方將討論包括智慧財產權、強制技術移轉、非關稅壁壘、農業、服務、貿易逆差與執法等多項議題。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）昨天曾表示，面對面會談是個好的跡象，他預期中國很快就會開始購買美國農產品。不過美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）淡化這項可能性。

美國總統川普6月底在20國集團（G20）大阪峰會期間與中國國家主席習近平會談，達成貿易戰休兵共識，雙方代表當面復談是後續關鍵一步。為營造正面氣氛，川普已允諾放鬆對中國電信設備大廠華為實施的制裁，以換取中方採購美國農產品。（編輯：周永捷）1080724

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