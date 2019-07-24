檢討華膳空廚疏失 關務署一週內開罰

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）財政部關務署今天下午就國安局私菸案舉行檢討會議，提出3大改進方向，一週內將就現有證據，對華膳空廚處以行政罰，罰鍰最高新台幣9萬元，

關務署表示，經初步查核，華膳空廚在國安局私菸案中，確有管理不善之處，台北關將於近日請華膳空廚公司陳述意見，一週內就現有證據，依相關規定裁處。

關務署官員說明，由於私菸案目前仍在調查當中，盤整目前法規，現階段暫時只能就海關緝私條例35條，就擅自移動保稅貨物，處6000元以上、6萬元以下罰鍰，並限期改正，屆期未改正者，可按次處罰；情節重大者，再加倍處罰。

官員表示，同時，根據保稅倉庫設立及管理辦法第51條第項及第57條，就華膳空廚未在保稅貨物進出保稅倉庫翌日起的2日內登列有關帳冊，處予以警告並限期改正，或處6000元以上、3萬元以下罰鍰；並得按次處罰，處罰3次仍未完成改正，將停止其3個月以下進儲保稅貨物。

在未加倍處罰前提下，根據上述兩條法規，關務署一周內最高將對華膳空廚祭出9萬元罰鍰。

關務署指出，其次，華膳空廚及長榮空廚等專供國際航線飛機用品存放的保稅倉庫，將全面加強保稅物品控管。

官員說明，目前保稅品從倉庫運往飛機上的紀錄是採紙本紀錄，未來會全面電子化，要求業者明確在新系統中登錄移運紀錄、數量，並傳輸至海關。同時會建立異常預警機制，若有移運數量異常等情形，就會通報海關，若有必要，將派員監視免稅商品裝機。

針對禮遇通關部分，關務署表示，將遵照總統指示，未來訪團隨行人員回國行李通關，除涉及國安事宜外，一般旅客規定進行查驗；台北關將先行研議具體可行通關程序後，儘速邀集國安單位、外交部及交通部等相關機關檢討禮遇通關事宜。

另一方面，針對9800條走私菸品後續處置方式，關務署解釋，將等法院判決，確認後續處理方式，根據過去經驗，大多會進行銷毀。（編輯：林孟汝）1080724