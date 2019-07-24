亞洲物聯網展 菲國大集團對台灣產品感興趣

（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）外貿協會率領台灣廠商，今明兩天參加在馬尼拉舉辦的亞洲物聯網展會，包括菲國大型百貨商場SM集團、速食連鎖餐廳「快樂蜂」子公司，都對台灣廠商的智慧解決方案表達興趣。

亞洲物聯網商業平台（Asia IoT Business Platform）是物聯網產業專業展會，每年巡迴新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、緬甸等國家舉辦。

中華民國對外貿易發展協會自2017年起率領台灣廠商赴印尼參加亞洲物聯網展會，今年首度來到菲律賓，馬尼拉台灣貿易中心也贊助今年在馬尼拉的展會。

台貿中心傍晚在展會現場舉辦台灣精品記者會，由智邦科技、宇瞻科技、圓展科技、泓格科技、威強電工業電腦等赴菲參展廠商介紹各家的物聯網產品及智慧解決方案。

提問環節中，快樂蜂（Jollibee）子公司Zenith食品財務長厄布羅（Eric Emmanuel Ebro）表示，希望進一步了解泓格科技的智慧廠房環境監控解決方案；另一位業者則問到，威強電工業電腦的智慧工廠解決方案中，影像監控是否具備辨識性別、員工身分等功能。

厄布羅會後告訴中央社記者，「快樂蜂」在全球有5000多家分店，在菲律賓境內有19家工廠和22個配送中心，食品製作、供應流程複雜。

他表示，目前Zenith食品廠房採半自動生產流程，仍涉及不少紙上工作，但年輕工人大多從小使用手機，更傾向智慧化與自動化生產流程，希望藉由台灣廠商的智慧廠房解決方案，讓工廠逐步朝工業4.0轉型。

泓格科技國際行銷業務處副處長葉佳宜指出，他們首度來菲律賓參展，菲國企業對智慧電表詢問度非常高，無論是工廠端或大型商場，都有迫切的節電需求，SM集團也對智慧電表感興趣，因為智慧電表會記錄用電高峰和低谷時段，可做為機具預知保養及生產流程優化、管理參考。

至於食品工廠方面，葉佳宜說，食品業廠房常涉及食材保存與生產機具狀態控制，因為倉庫溫度、溼度會影響食材新鮮度和品質，對食品安全非常重要。

威強電工業電腦產品管理處資深處長余柏宏表示，菲律賓一家電力公司今天向他反映，由於不少變電站設在較偏遠地區，若有人或動物闖入，往往設備遭損壞後才會被發現，但派人員常駐變電站又不符合經濟效益。

他指出，這種情況下，若採用智慧影像監控，遇到有人闖入或其他突發狀況會即時發出警訊，可大幅改善偏遠地區變電站維護管理問題。（編輯：周永捷）1080724