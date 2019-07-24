善用生物防治 西班牙農業重鎮殺蟲劑減量4成

（中央社西班牙達利亞斯24日綜合外電報導）西班牙農夫薩莫拉站在他的溫室裡笑著說：「牠們日夜不停地幫我工作。」他的微小員工是吃害蟲的蟎蟲，薩莫拉採用生物防治技術，取代噴灑殺蟲劑替作物驅蟲。

就像大多數同僚般，薩莫拉（Antonio Zamora）不再對作物噴灑殺蟲劑，而是把裝有蟎蟲的小袋子懸掛在作物上，讓蟎蟲攻擊寄生蟲，同時不讓農作物受到損害。

薩莫拉在西班牙東南部阿梅里亞省（Almeria）所謂「塑膠海」（Sea of Plastic）擁有2公頃溫室；塑膠海為占地約3萬公頃溫室，那裡種植歐洲大多數水果和蔬菜。

毗鄰地中海（Mediterranean）的這個發亮白色塑膠溫室區，能從太空中看見，這裡全年生產番茄、黃瓜、櫛瓜、辣椒和茄子，供應歐洲各大超市。

阿梅里亞省去年出口250萬噸蔬果，占西班牙蔬果總出口量的一半。

和薩莫拉一樣，阿梅里亞省幾乎所有辣椒農都用昆蟲取代殺蟲劑，採用所謂「生物防治」技術。

根據阿梅里亞省水果和蔬菜生產組織協會（Association of Fruit and Vegetable Producer Organizations of Almeria, Coexphal）數據，約60%番茄農夫和1/4櫛瓜農夫使用這種方法。

根據當地有關當局數據，阿梅里亞省殺蟲劑使用量自2007年以來下降40%。阿梅里亞省農業僱用約12萬人，占經濟產值20%。

1960年代農夫使用殺蟲劑數量激增，但受到消費團體的壓力，加上害蟲對殺蟲劑的抵抗力日益增強，大家都開始使用這種新方法。

Coexphal生物防治專家布隆（Jan van der Blom）說：「我們必須改變這種作法。殺蟲劑變得過度使用。」

環保團體Ecologists in Action的桑布拉斯（Encarnacion Samblas）形容這項改變是「非常正面舉動」。

法國農業合作業者InVivo近期在「塑膠海」中央設立生物工廠Bioline Iberia。InVivo年營業額為55億歐元（62億美元）。

員工在嚴密監控溫度和濕度的密閉房間內飼養4種蟎蟲，這些蟎蟲在這個區域販售，同時還賣到葡萄牙和摩洛哥。

Bioline Iberia預計今年生產1兆隻蟎蟲。

近年來，其他幾家同類型工廠在「塑膠海」周圍如雨後春筍般崛起，約有30家公司販售這類昆蟲，價格穩定下滑。

Bioline Iberia主管賈西亞（Federico Garcia）說：「就使用生物防治而言，西班牙可以被視為歐洲、也許是全世界的最大區域。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080724