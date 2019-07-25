降息預期帶動美股創新高 法人示警回檔風險

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）由於市場普遍預期聯準會將以降息支撐經濟，美股今天在樂觀氣氛中再創新高，但黑石集團認為聯準會今年不會如投資人預期多次降息，標準普爾500指數恐失守3000點關卡。

黑石集團（Blackstone）首席投資策略師賽德（Joseph Zidle）昨天接受財經媒體CNBC訪問時直言，市場預測聯邦準備理事會（Fed）行動方向、路徑或幅度的能力很糟，從未猜對，就連聯準會預測自身走向也好不到哪裡去。

在全球經濟降溫、貿易局勢充滿變數、美國通貨膨脹偏弱的情況下，聯準會官員繃緊神經，嚴防經濟陷入不景氣。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）6月指官員將採取「適當行動」維持美國長達10年的經濟擴張後，市場解讀聯準會開始思考降息，激勵美股近期屢創新高。

隨著聯準會官員接連暗示降息，標普500指數扶搖直上，7月10日盤中首次突破3000點大關。兩週來，標普500指數持續在3000點附近徘徊，今天上漲0.47%，收在歷史新高3019.56點。

賽德警告，標普500指數邁向3000點的動力並非企業財報，也不是經濟基本面，而是期盼聯準會積極降息的流動性。投資人如發現聯準會降息踩煞車，股市將大幅震盪，導致風險資產價值重估。

賽德預測，標普500指數年底將來到2875點至2900點，和當前水準相比回檔約4%。

聯準會去年4度升息，今年官員改採觀望態度，利率一直按兵不動。從就業、消費等數據觀察，美國經濟離陷入衰退有一段距離，即使如此，聯準會官員仍認為經濟風險不斷增加，包括通膨率未達聯準會目標2%，使得降息理由增強。

賽德說，市場鼓吹聯準會降息主要根據是通膨預期極弱，但通膨其實不像市場預期那麼疲弱。美國經濟成長雖趨緩，仍持續擴張，短期內不致於陷入衰退。

賽德指出，聯準會現階段沒有必要降息，但他認同市場普遍觀點，預期聯邦公開市場委員會（FOMC）30至31日集會後將宣布降息1碼（0.25個百分點），預防經濟進一步走弱。不過，他對聯準會後續決策的預測背離市場普遍觀點。

聯邦資金利率期貨市場行情顯示，投資人認為聯準會官員9月集會宣布降息的機率超過70%，賽德則預期聯準會屆時不會降息。（編輯：林治平）1080725