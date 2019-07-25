美股走勢分歧 鴻海今除息台股挑戰萬一

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股走勢分歧，台股24日小跌11點，守住5日線10900點之上。法人表示，鴻海今天除息，台股面對「萬一」關卡近關情怯，能否挑戰突破，須觀察量能可否持續增溫。

美股今天走勢分歧，標準普爾500指數和那斯達克指數雙雙創收盤新高，道瓊指數收黑。

道瓊工業指數終場下跌79.22點，或0.29%，收在27269.97點。標準普爾500指數上漲14.09點，或0.47%，收在3019.56點；那斯達克指數上漲70.10點，或0.85%，收在8321.50點。

台股加權股價指數24日跌11.5點，收在10935.76點，成交值新台幣1319億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計賣超2.43億元。

法人表示，台股24日面對「萬一」關卡近關情怯，終場小跌作收，仍守住5日線10900點之上。鴻海今天除息，台股能否挑戰突破11000點關卡，須觀察量能可否持續增溫。

今天包括鴻海、中華電等44檔股票除息交易，台灣證交所指出減少市值占加權指數約44.2點，其中鴻海發行市值將減少約新台幣554億元，占加權指數約18.5點。

鴻海每股配發新台幣4元現金股息，24日外資賣超3059張，投信與自營商合計買超1萬5670張，呈現土洋法人對作局面。

晶圓代工廠聯電第2季本業如預期順利轉虧為盈，歸屬母公司淨利新台幣17.4億元，季增44.9%，每股純益0.15元。聯電預期，第3季晶圓出貨量將增加2%至4%。（編輯：黃國倫）1080725