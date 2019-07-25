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台股盤中小跌暫失5日線 守住10900點關卡

最新更新：2019/07/25 10:39

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海和中華電等今天除息，台股小跌暫失5日線、力守10900點之上。法人表示，台股持續正向格局，若能站穩5日線之上，整理震盪時間可縮短。

今天包括鴻海和中華電等股票除息，台股加權指數受影響開低整理，暫失5日線約10922點，不過鴻海填息走勢穩健，金融走堅，台股續站10900點之上。

截至10時20分，台股加權指數來到10911.69點，下跌24.07點，跌幅0.22%，成交值來到新台幣567.92億元。電子股盤中跌0.49%，金融股漲0.26%。

主要電子權值股漲跌互見，其中蘋概股台積電來到263.5元，小跌0.57%，股王大立光來到4280元，小漲0.59%。鴻海來到78.5元，漲1.55%。

日月光投控來到70.2元，小跌0.99%。聯發科來到309.5元，小漲0.49%，台達電來到150.5元，小跌0.66%。

被動元件族群國巨來到254.5元，小跌0.39%，華新科來到平盤168.5元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，包括鴻海、中華電等44檔股票今天除息，加權指數受到影響台股開低，高檔震盪，暫失5日線，不過若還值來看台股呈現小漲，預估今天量能約1250億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，台股近期漲多拉回修正，不過持續正向格局，若台股能站穩5日線之上，整理震盪時間可縮短。（編輯：黃國倫）1080725

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