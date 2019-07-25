鴻海填息行情助翻紅 台股收復5日線

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海填息行情帶動台股午盤翻紅，終場小漲5.65點，收復5日線。法人表示，第3季景氣可望落底往上並延續到明年上半年，台股後市仍有機會挑戰前波高點。

鴻海和中華電等多檔股票今天除息，台股在平盤下狹幅區間整理，一度失守5日線約10928點，午盤過後鴻海填息行情帶動電子股跌幅收斂，台股翻紅，尾盤小漲，收復5日線。

加權股價指數終場收在10941.41點，小漲5.65點，漲幅0.05%，成交值來到新台幣1328.77億元，電子股小跌0.07%，金融股小漲0.32%。

電子權值股漲多於跌，其中鴻海收在78.6元，漲1.68%，盤中高點填息率達到50%。股王大立光終場收在4365元，漲2.59%，台積電終場收在平盤265元。

日月光投控終場收在71元，小漲0.14%，聯發科收在313元，漲1.62%。台達電收在149.5元，跌1.32%。

被動元件族群國巨收在258元，小漲0.98%，華新科收在172元，漲2.08%。

金控股國泰金收在41.2元，小漲0.12%，富邦金收在43.9元，漲1.04%。

展望台股後市，台新主流基金經理人施昶成表示，從景氣循環來看，預期第3季將落底往上並延續到明年上半年，加上政府積極鼓勵台商回流，台股後市仍有機會挑戰前波高點，短線遇急跌或大跌可逢低分批布局。

觀察市場焦點，施昶成指出，重點包括留意7月底美國聯準會（Fed）會議決策是否低於市場預期；美元指數緩步下跌機率高，或有利新興市場股市；ISM製造業指數預期第3季有機會築底翻揚，有利半導體相關銷售回溫，另可留意光學鏡頭、5G、ABF基板、無線耳機及台幣與人民幣貶值受惠股等題材。（編輯：郭萍英）1080725