盤中零股交易 明年下半年實施

（中央社記者潘智義台北25日電）台灣證券交易所今天宣布，規劃推動盤中零股交易，將在明年下半年實施，既有盤後零股交易仍維持運作。

證交所表示，股票市場現行零股交易買賣申報時間，在盤後下午1時40分起至2時30分止，於申報截止後以集合競價方式一次撮合成交，零股買賣在時間與成交機會上均受限制。因此，為滿足投資人於普通交易時段買賣零股需求，推動盤中零股交易。

證交所指出，盤中零股交易買賣申報時間為上午9時起至下午1時30分止，收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，於上午9時10分開盤，之後每隔10分鐘分盤集合競價方式撮合成交，撮合後對外揭示成交價格及數量，以及未成交最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。

另外，考量年輕人及小資族群可能為盤中零股交易主要交易族群，買賣股票多採電子下單交易方式，為降低證券商作業成本，及錯帳發生機率，盤中零股交易下單方式採電子交易方式委託，但專業機構投資人不在此限。

為滿足投資人資金運用效率與彈性，活絡零股交易進而擴大規模，證交所規劃配合推動零股當日沖銷交易，初期先實施「先買後賣」當日沖銷交易，未來視投資人適應後，再逐步開放其他零股當日沖銷交易方式，「先買後賣」當日沖銷交易作業預計於盤中零股交易系統上線後再推出。

台灣證券交易所規劃推動盤中零股交易，截至今年6月底止，總計有1088檔上市證券可進行零股交易，其中包含股票941檔，台灣存託憑證（TDR）16檔，指數股票型基金（ETF）124檔，受益證券7檔。

證交所說明，盤中零股交易除便利小資族群進行小額投資外，也可吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與，減緩台股投資人高齡化問題，達成普惠金融目的；另可提供證券商定期定額業務調節管道，去化其餘股庫存風險，並有利定時定額業務投資人實現獲利，享受資本市場投資成果。（編輯：楊玫寧）1080725