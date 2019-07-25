郵局26項缺失 金管會開罰80萬元

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會今天公布，經查郵局4大分支有違反金融消費者保護法、洗錢防制法及保險法相關規定，共計有26項缺失，依照規定，處以罰鍰新台幣80萬元及25項糾正。

金融監督管理委員會今天公布，中華郵政股份有限公司的板橋埔墘郵局、台北雙連郵局、彰化光復路郵局、高雄青年郵局4大分支，在辦理簡易壽險業務及壽險處辦理一般業務時，違反金融消費者保護法、洗錢防制法及保險法相關規定，核處罰鍰新台幣80萬元。保險局官員表示，中華郵政此次被罰80萬元，為歷年最高。

金管會今天公告對郵局的裁罰案，共計多達26項缺失；其中辦理防制洗錢作業，未依據客戶的重要性及風險程度，訂定定期審查的標準及作業流程規範，共計罰鍰達50萬元。

此外，郵局查核單位未能有效查核契約異動、新招攬案件情形，且對同一業務員同日受理同一要保人辦理減額繳清再投保新契約案件，未查核並瞭解原因；招攬及核保作業未確實評估保戶的保險需求及商品適合度等缺失，罰鍰30萬元。

金管會表示，依金融消費者保護法第30條之1第1項第2款規定、洗錢防制法第7條第5項規定核處罰鍰新台幣80萬元整，以及依保險法第149條第1項予以25項糾正處分。（編輯：鄭雪文）1080725