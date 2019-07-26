美股回跌 台股恐高檔震盪

（中央社記者江明晏台北26日電）特斯拉企業財報不佳，美股收低回跌，但盤後Google財報佳股價大漲、英特爾手機晶片事業賣給蘋果，投顧指出，預期短線台股將在月線10837點附近至11000點高檔震盪。

華爾街股市今天收低，從紀錄高點拉回，主因特斯拉（Tesla）與美國航空公司（American Airlines）等知名企業的財報表現不佳。

道瓊工業指數終場下跌128.99點或0.47%，收在27140.98點。標準普爾500指數下跌15.89點或0.53%，收在3003.67點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌82.957點或1.00%，收在8238.543點。

不過，谷歌母公司Alphabet盤後公布第2季財報，並宣布董事會核准追加執行C類股庫藏股250億美元，股價大漲9%。

媒體引述外電報導，蘋果與英特爾今天發表聲明，蘋果同意以10億美元收購大部分英特爾手機晶片事業，預計在年底前達成一項包括專利和員工的協議。日盛投顧分析，此收購案將助力蘋果擺脫對高通晶片的依賴，高通盤後股價應聲下挫，跌幅一度逾1%。

歐洲主要股市全面收黑，主要是因為歐洲中央銀行（ECB）幾乎篤定會進一步放寬貨幣政策，但投資人仍覺得失望，因為他們期望歐洲央行的刺激經濟行動方案能夠更加明確。

台股25日漲5.65點，收在10941.41點，成交值新台幣1328.77億元。三大法人合計買超新台幣5.38億元，其中，自營商賣超14.55億元，投信賣超1.97億元，外資及陸資買超21.9億元。

日盛投顧指出，台股25日持續呈高檔震盪，「萬一」行情仍是近關情怯，觀察今年4月17日第一次衝關「萬一」之上，成交量來到1600億元之上，短線台股若要再往上攻，成交量必須再放大。由於美股出現比較大幅度的回檔，今天台股若受利空影響，回檔成交量不宜放大，預期短線上指數將在月線10837點附近至11000點高檔震盪。（編輯：張均懋）1080726