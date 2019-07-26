中國商品洗產地 越南下令嚴打

（中央社河內26日電）越南被中國等國產品「洗產地」的問題近期受到密切關注。越南政府已指示各部委制定行動計劃，加強預防與打擊「洗產地」等貿易詐欺行為。

越南家電品牌Asanzo的洗產地醜聞最近曝光，這家公司進口在中國生產的電視等產品，經由越南工廠移除產品上的「中國製造」標籤後，以「越南製造」、「日本技術」為包裝在越南境內販售，引起消費者關注。

美國海關邊境保護局上月底表示，最近幾個月已發現中國產品繞道數個國家進行非法轉運，包括越南在內，將積極查緝這類避稅行為。

美國商務部7月初宣布，將對某些在南韓或台灣製造，再運到越南微細加工後出口到美國的鋼鐵製品（包括耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品）課徵高達456%關稅。

中國為規避美國關稅而在越南「洗產地」的行為，已引起美國關注，美國總統川普日前接受專訪時暗示越南可能將成為繼中國之後受到美國制裁的目標。

面對上述情況，越南政府深感擔心且日益正視「洗產地」問題，多次表示將加強查驗中國貨「洗產地」的貿易詐欺行為。

「青年報」新聞網站25日報導，越南預防走私與貿易詐欺行為國家委員會最近向公安部、國防部、財政部和工商部共11個部委發出公函，要求制定行動計劃，加強預防與打擊「洗產地」等貿易詐欺行為。

根據這項公函，越南公安部必須指示下屬相關單位與經濟管理有關單位加強掌握市場情形，及時發現、調查、防止外國商品繞道越南非法轉運與假冒越南產地等行為。

此外，稅務機構一旦發現任何組織或個人使用有異常現象的收據，將主動通知相關單位。工商部也加強宣導各組織和個人遵守有關進出口和邊境貿易的規定，並密切監督各項貿易協定下的原產地證書核發情況等。（編輯：高照芬）1080726