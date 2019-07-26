蘋概股腳軟 台股盤中震盪回測週線

（中央社記者江明晏台北26日電）美股收低，台股今天開低整理，盤中失守週線關卡，在10900點關卡附近震盪，蘋概三王全數腳軟，台積電、大立光買盤觀望，跌幅都逾1%，鴻海下跌至78.4元，跌幅約0.25%。

華爾街股市今天收低，從紀錄高點拉回，主因特斯拉（Tesla）與美國航空公司（American Airlines）等知名企業的財報表現不佳。不過，谷歌母公司Alphabet盤後公布第2季財報，並宣布董事會核准追加執行C類股庫藏股250億美元，股價大漲9%。

蘋果和英特爾今天表示，雙方已達成協議，蘋果以10億美元收購英特爾旗下大部分數據機事業，朝向自我供應智慧型手機晶片邁進重要一步。

歐洲主要股市全面收黑，主要是因為歐洲中央銀行（ECB）幾乎篤定會進一步放寬貨幣政策，但投資人仍覺得失望，因為他們期望歐洲央行的刺激經濟行動方案能夠更加明確。

台股今天開低震盪，至10時20分左右，台股加權指數來到10898.98點，下跌42.43點，跌幅0.39%，成交值來到新台幣518.32億元，失守週線關卡，在10900點關卡附近震盪。

觀察蘋概三王走勢，台積電今天買盤觀望，股價下跌3元，跌幅逾1%，至262元。股王大立光股價疲弱，盤中跌1.72%，至4290元，鴻海下跌至78.4元，跌幅約0.25%。

日盛投顧指出，由於美股出現比較大幅度回檔，今天台股受利空影響，回檔成交量不宜放大，預估下檔支撐為月線，約10837點附近，上檔壓力約為11100點附近，從技術指標觀察，短線仍有機會挑戰11000點大關。（編輯：郭萍英）1080726